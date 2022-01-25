В Тернополе усилят карантинные запреты из-за вспышки COVID-19: названа дата

С 26 января в Тернополе усилят карантин из-за стремительного распространения коронавируса. Решение было принято оперативным штабом комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе.

Об этом сообщается на сайте Тернопольского городского совета. Мэр города Сергей Надал отметил, что за последнюю неделю в разы растет количество больных COVID-19.

Также значительно увеличилось количество людей с коронавирусной инфекцией, которые находятся в медучреждениях. Наблюдается рост заболеваемости и среди детей.

Поэтому по результатам работы штаба был принят ряд дополнительных ограничений на территории общины.

Видео дня

"По критериям Минздрава Тернополь сейчас относится к "оранжевой" зоне, поэтому мы должны ввести дополнительные ограничения, чтобы разорвать цепочку заболеваний", – пояснил городской голова.

Так что в городе будет запрещено:

работа заведений общепита и пребывания в них посетителей после 22:00 и до 07:00;

работа детских игровых комнат;

массовые собрания, дискотеки, праздничные события кроме случаев 100% вакцинации всех участников таких мероприятий с заполненностью помещений не более 50% от общего количества.

Учебным заведениям рекомендовано организовать образовательный процесс для учащихся 5-11 классов дистанционно, а для учащихся 1-4 классов – исходя из объективной ситуации по заболеваемости в каждом заведении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вскоре расширится "красная" зона карантина: из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в нее попала Ривненская область. В частности, с полуночи четверга, 27 января, в регионе должны быть установлены усиленные ограничения.