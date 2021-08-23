В Тайване начали вакцинировать против COVID-19 препаратом собственного производства
В Тайване начали массовую вакцинацию препаратом против коронавируса собственного производства. Первую прививку получила президент страны Цай Инвэнь.
Об этом сообщает dpa-international. Политик отметила, что даже не почувствовала укол, а затем показала жест большим пальцем вверх.
Отмечается, что для популяризации вакцинации прививки также сделают ряду чиновников и общественных деятелей. В частности – депутатам городского совета.Что известно о вакцине?
В июле органы здравоохранения Тайваня одобрили массовое производство препарата против COVID-19, который разработала компания Medigen Vaccine Biologics Corp. Согласно результатам второй фазы испытаний, эффективность вакцины составляет 95,5%. В то же время третий этап исследований пока не проводили.
Ведомство по надзору за медикаментами позволило экстренное использование препарата Medigen для людей старше 20 лет. Для максимальной защиты необходимо сделать две прививки с интервалом в 28 дней.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Индии разрешили использование в условиях пандемии первой в мире ДНК-вакцины для человека – препарата против коронавируса ZyCoV-D от компании Cadila Healthcare. Разработчики утверждают, что эффективность после трех доз – 66%;
Минздрав Израиля выяснил, что третья доза вакцины Pfizer значительно снижает риск заражения коронавирусом по сравнению с теми, кто привился дважды. Речь идет о людях в возрасте 60 лет и старше.
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