В Тайване начали вакцинировать против COVID-19 препаратом собственного производства

В Тайване начали массовую вакцинацию препаратом против коронавируса собственного производства. Первую прививку получила президент страны Цай Инвэнь.

Об этом сообщает dpa-international. Политик отметила, что даже не почувствовала укол, а затем показала жест большим пальцем вверх.

Отмечается, что для популяризации вакцинации прививки также сделают ряду чиновников и общественных деятелей. В частности – депутатам городского совета.

В июле органы здравоохранения Тайваня одобрили массовое производство препарата против COVID-19, который разработала компания Medigen Vaccine Biologics Corp. Согласно результатам второй фазы испытаний, эффективность вакцины составляет 95,5%. В то же время третий этап исследований пока не проводили.

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Ведомство по надзору за медикаментами позволило экстренное использование препарата Medigen для людей старше 20 лет. Для максимальной защиты необходимо сделать две прививки с интервалом в 28 дней.

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