В Тайване начали вакцинировать против COVID-19 препаратом собственного производства

Виталий Семченко
Виталий Семченко
Covid
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В Тайване начали вакцинировать против COVID-19 препаратом собственного производства

В Тайване начали массовую вакцинацию препаратом против коронавируса собственного производства. Первую прививку получила президент страны Цай Инвэнь.

Об этом сообщает dpa-international. Политик отметила, что даже не почувствовала укол, а затем показала жест большим пальцем вверх.

Отмечается, что для популяризации вакцинации прививки также сделают ряду чиновников и общественных деятелей. В частности – депутатам городского совета.

Что известно о вакцине?

В июле органы здравоохранения Тайваня одобрили массовое производство препарата против COVID-19, который разработала компания Medigen Vaccine Biologics Corp. Согласно результатам второй фазы испытаний, эффективность вакцины составляет 95,5%. В то же время третий этап исследований пока не проводили.

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Ведомство по надзору за медикаментами позволило экстренное использование препарата Medigen для людей старше 20 лет. Для максимальной защиты необходимо сделать две прививки с интервалом в 28 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Индии разрешили использование в условиях пандемии первой в мире ДНК-вакцины для человека – препарата против коронавируса ZyCoV-D от компании Cadila Healthcare. Разработчики утверждают, что эффективность после трех доз – 66%;

  • Минздрав Израиля выяснил, что третья доза вакцины Pfizer значительно снижает риск заражения коронавирусом по сравнению с теми, кто привился дважды. Речь идет о людях в возрасте 60 лет и старше.

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