В Сумах нашли огромную свалку медицинских отходов с COVID-тестами. Видео

В Сумах обнаружили огромную свалку медицинских отходов под открытым небом. В промзоне города неизвестные выбросили тесты на COVID-19, колбы, пробирки с кровью и тысячи использованных шприцов.

Об этом сообщается в сюжете ТСН, который вышел в эфир в пятницу, 11 июня. Местные активисты показали потенциально опасный мусор на видео (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

На записи видно большое количество мешков и пакетов с медицинскими отходами. Часть из них сжигали под открытым небом.

Видео дня

Предварительно, некоторые мешки с мусором до недавнего времени складывались в селе неподалеку Сум, но после того, как люди взбунтовались, их перевезли в областной центр.

Журналисты предположили, что свозили медицинские отходы в Сумы также из других регионов Украины, в частности – из Киева. Так, на месте полиция застала заполненную медотходами фуру из столицы.

В правоохранительных органах начали расследование инцидента, а машину, которая перевозила опасный мусор, изъяли.

Напомним, что свалку медицинских отходов нашли на территории складов в Старом Селе на Сумщине в октября 2020 года. Грузовиками туда свозили использованные шприцы, пробирки, тесты на ВИЧ и коронавирус.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в феврале на территории Киевской и Николаевской областей правоохранители обнаружили тонны медицинских отходов. Туда их свозило одно из предприятий-лицензиатов из Киевщины.