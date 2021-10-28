В США заговорили о введении четвертой дозы вакцины от COVID-19: кому могут делать прививки

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) допустили возможность введения четвертой прививки против коронавируса. В частности, людям, у которых фиксируется умеренная и тяжелая форма иммунодефицита.

Прививки предлагают делать мРНК-вакцинами. Об этом говорится в новых рекомендациях американских специалистов по здравоохранению, которые были опубликованы на сайте CDC 27 октября.

Дополнительную дозу советуют делать уже вакцинированным людям в возрасте от 18 лет с умеренным или тяжелым иммунным нарушением из-за состояния здоровья, приема иммуносупрессивных лекарств или лечения иммунодефицитом.

Если они получили одну или две инъекции (зависимо от того или иного препарата), а также бустерную, то четвертую прививку можно делать через шесть месяцев после третьей. Среди препаратов для такой иммунизации называют мРНК-вакцины Pfizer&BioNTech, Moderna или Janssen.

Видео дня

"Вакцины против COVID-19, одобренные FDA, не являются живыми и поэтому могут безопасно вводиться людям с ослабленным иммунитетом", – говорится в заявлении CDC.

Отмечается, что в ходе исследований у таких лиц в ограниченном количестве наблюдалась пониженная эффективность препарата по сравнению с участниками без ослабленного иммунитета.

Дополнительная прививка против COVID-19 в США рассматриваться для людей:

с активным лечением опухолей и гематологических злокачественных новообразований;

после трансплантации органов и в случае приема иммуносупрессивной терапии;

которые получают терапию CAR-T-клетками или имеют гематокрит (HCT) в течение двух лет после трансплантации или приема иммуносупрессивной терапии;

с умеренным или тяжелым первичным иммунодефицитом (например, синдром Ди Джорджи, синдром Вискотта-Олдрича);

с запущенной ВИЧ-инфекцией.

"Небольшие исследования продемонстрировали, что дополнительная доза мРНК-вакцины против коронавируса у некоторых людей с ослабленным иммунитетом, получивших серию первичной вакцинации, может усилить ответ антител", – добавили специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения (Минздрав) разрешил провести в Украине третью фазу клинических испытаний двух вакцин против коронавируса. К ней будут привлекаться совершеннолетние граждане.