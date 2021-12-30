В США зафиксирован рекордный всплеск COVID-19, число госпитализаций растет

В Соединенных Штатах Америки за последние семь дней среднее число новых случаев заражения COVID-19 в сутки составило 258 тысяч. Это является рекордным всплеском коронавируса в стране за все время пандемии.

Предыдущий пик семидневного среднего показателя заболеваемости был зарегистрирован 8 января 2021 года. Об этом сообщает издание Reuters.

Как сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) всплеск заболеваемости происходит, когда американцы путешествуют на рождественские каникулы. При этом, сотни рейсов отменяются по всей стране каждый день с Рождества, поскольку у сотрудников авиакомпаний положительный результат теста на коронавирус.

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По словам директора CDC Рошель Валенски, несмотря на то, что некоторые данные из других стран показали меньшее количество случаев заболевания штаммом Омикрон, еще слишком рано оценивать ситуацию с новым вариантом COVID-19 в Соединенных Штатах, особенно с учетом неравномерного количества вакцинаций среди зараженных.

Также Валенски подчеркнула, что среднее количество положительных случаев за семь дней выросло на 60% по сравнению с предыдущей неделей. В то же время частота госпитализаций за тот же период выросла на 14%, примерно до 9000 госпитализированных людей в день.

Согласно данным CDC, на вариант Омикрон в Соединенных Штатах приходилось 58,6% заражений по состоянию на 25 декабря.

Среди штатов, показавших самые высокие ежедневные показатели заражения - Нью-Йорк, где зарегистрировано 40 780 случаев, и Калифорния, где зарегистрировано более 30 000 случаев. В Техасе зарегистрировано более 17 000 случаев, а в Огайо - более 15 000.

По данным портала Worldometers, за все время пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах зарегистрировано 54,6 миллионов случаев заражения коронавирусом. Уже побороли недуг 41,4 миллиона человек, но в то же время 844,2 тысячи американцев скончались от осложнений, вызванных болезнью.

Как сообщал OBOZREVATEL, вспышка штамма Омикрон, ныне распространяющаяся по многим странам, побудила власти Нью-Йорка усилить карантинные ограничения, затрагивающие даже детей.

Напомним, итальянские власти ужесточили правила самоизоляции для невакцинированных лиц, контактировавших с зараженными COVID-19. С 10 января таких обяжут проходить двухнедельный карантин.

В общем страна-лидерами по приросту больных COVID-19 за сутки стали США – 465,7 тыс., Франция – 208 тыс., Британия – 183 тыс., Испания – 100,8 тыс. Италия – 98 тыс. Для Франции и Англии такие цифры оказались максимальными от начала пандемии.