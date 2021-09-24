В США спрогнозировали окончание пандемии COVID-19: после Дельты заболеваемость пойдет на спад

Третья волна пандемии в варианте "Дельта" может стать заключительной в случае высокого процента вакцинации в большинстве стран. Именно от доли иммунизированного населения зависит заразность штамма, которая прогнозировано пойдет на спад.

Об этом рассказал президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман, передает российское агентство "Интерфакс". По словам ученого, сейчас человечество имеет дело с агрессивной мутацией вируса, но и она подавляется, благодаря научной медицине.

"Есть несколько вариантов вирусов, они могут быть заразными и поддающимися вакцинам, либо они могут ускользать от действия вакцин, но они теряют свою заразность. Так у нас было с предыдущими мутациями в версиях "альфа, бета, гамма". Сейчас мы имеем дело исключительно с заразным вариантом "дельта". Я все же полагаю, что это последний агрессивный вариант коронавируса, и в дальнейшем пандемия должна пойти на угасание", – заметил Шарман.

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При этом он подчеркнул, что если динамика иммунизации пойдет на спад, то ожидать можно совсем противоположных результатов. Поэтому он призвал жителей США и других государств не пренебрегать прививкой, которая может способствовать глобальным изменениям.

"Если же игнорировать этот факт и прекратить массовую иммунизацию путем введения современных препаратов, одобренных ВОЗ, то вирус может производить все новые и новые штаммы. Результаты могут быть непредсказуемы", – заключил американский специалист.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что благодаря достижению результата в 90% привитых граждан, Норвегия снимает подавляющее большинство эпидемиологических ограничений.