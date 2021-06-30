В США создали маску, способную выявлять коронавирус
В США инженеры Массачусетского технологического института и Гарвардского университета разработали новую маску для лица, которая может диагностировать COVID-19 примерно за 90 минут.
В маску встроены крошечные одноразовые датчики, которые могут быть установлены в другие маски для лица, а также могут быть адаптированы для обнаружения других вирусов, передает MIT News.
Ученые рассказали, что датчики основаны на сублимированном клеточном оборудовании, которое было разработано для диагностики вирусов, таких как Эбола и Зика. В новом исследовании они показали, что датчики могут быть встроены не только в маски для лица, но и в одежду, например, лабораторные халаты.
"Мы продемонстрировали, что можем сублимировать широкий спектр синтетических биологических датчиков для обнаружения вирусных или бактериальных нуклеиновых кислот, а также токсичных химикатов, включая нервные токсины. Мы предполагаем, что эта платформа может позволить использовать носимые биосенсоры нового поколения для служб быстрого реагирования, медицинского персонала и военнослужащих", – рассказал профессор Джеймс Коллинз.
Отмечается, что датчики маски для лица спроектированы таким образом, что их может активировать пользователь, когда он будет готов к выполнению теста. Результаты отображаются только внутри маски для обеспечения конфиденциальности пользователя.
"Этот тест так же чувствителен, как и тесты ПЦР, но он так же быстр, как тесты на антигены, которые используются для быстрого анализа COVID-19", – пояснили ученые.
Исследователи подали заявку на патент на эту технологию и теперь надеются сотрудничать с компаниями для дальнейшей разработки сенсоров.
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