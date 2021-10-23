В США рассекретили выводы о происхождении COVID-19: летучие мыши из Уханя 'реабилитированы'

В США признали, что коронавирус SARS-CoV-2, вероятно, является результатом вирусной эволюции в природе. Скорее всего, он не был разработан как "биологическое оружие" или "генная инженерия".

Такие выводы были сделаны после долгих месяцев интенсивных исследований американскими учеными и расследователями происхождения пандемии COVID-19. Как передает CGTN, о результатах сообщил директор Национальных институтов здравоохранения (NIH) Фрэнсис Коллинз.

По его словам, вирус, скорее всего, исходит от природы и потенциально может передаваться напрямую людям или через неопознанных животных-хозяев. В своем заявлении специалист указал, что и американские спецслужбы согласились с этим.

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"Вирус не был разработан в качестве биологического оружия, и большинство агентств считают, что SARS-CoV-2, вероятнее всего, не был создан с помощью генной инженерии", – пояснил он.

Директор NIH упомянул также, что распространение дезинформации по этому поводу продолжится, поскольку никто пока не дал окончательного ответа на вопрос о происхождении нового коронавируса. А это, по его мнению, "приносит больше вреда, чем пользы".

Вместе с тем Коллинз заверил, что коронавирусы летучих мышей, проанализированные Уханьским институтом вирусологии в рамках гранта NIH, "генетически далеки" от SARS-CoV-2. И эти животные "не могли вызвать пандемию COVID-19".

"Любые утверждения об обратном явно ложны", – сказал он.

Глава NIH сослался на несколько других инфекционных заболеваний, все еще угрожающих человеческому обществу, и на выяснение происхождения которых также пошло долгого времени. Так, по его словам, ученым потребовалось 14 лет, чтобы определить местонахождение популяции летучих мышей, вирус которой вызвал эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году. А истоки вспышки Эболы в 2014-м спустя семь лет все еще остаются неизвестными.

Напомним: исполнительный директор US Bioscience Resource Project Джонатан Латем предположил, что COVID-19 мог появиться еще в 2012 году. А первым зараженным мог стать шахтер из Уханя (Китай), в теле которого вирус мог эволюционировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2021-го разведка США представила президенту Джо Байдену новый засекреченный доклад о происхождении коронавируса. Однако специалисты не подтвердили, но и не опровергли одну из имеющихся версий – в том числе и теорию об искусственном происхождении COVID-19 по вине Китая.