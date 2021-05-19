В США от COVID-19 полностью вакцинировали половину взрослого населения

Около 60% взрослых в США получили хотя бы одну прививку от коронавируса и почти 48% уже полностью вакцинированы.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник, 18 мая, Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, передает CNN.

Так, более 158 миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. Среди пожилых людей почти 85% получили хотя бы одну прививку и около 73% – полностью вакцинированы.

Отмечается, что семь американских штатов достигли цели администрации президента Джо Байдена вакцинировать не менее 70% взрослых хотя бы одной дозой вакцины против COVID-19 до 4 июля. В среднем в США делают 1,8 млн прививок в день. Издание отмечает, что средний семидневный темп введения доз начал снижаться.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Польша будет вакцинировать украинских заробитчан от COVID-19 прямо на границе. Вакцинация начнется, как только в страну поступят дозы заказанной вакцины.