В США одобрили вакцинацию бустерной дозой Moderna для людей старше 18 лет

В США одобрили вакцинацию от коронавируса бустерной дозой препарата компании Moderna для лиц старше 18 лет. Соответствующее решение приняло Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Об этом говорится на официальном сайте Moderna. Бустерную вакцину можно использовать для всех лиц в возрасте 18 лет и старше, которые прошли первичную вакцинацию любой разрешенной или одобренной в США вакциной против COVID-19.

При этом третью дозу следует вводить как минимум через шесть месяцев после завершения любой первичной вакцинации.

В компании заявили об убедительных клинических доказательствах того, что бустерная доза вызывает сильный иммунный ответ против COVID-19.

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Профиль безопасности после бустерной дозы был аналогичен профилю безопасности, наблюдаемому ранее после второй дозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование бустерной дозы вакцин Comirnaty (Pfizer&BioNTech) и Spikevax (Moderna). При этом не всем, а только людям с сильно ослабленной иммунной системой.