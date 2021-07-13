В США начали вакцинировать против COVID-19 подростков от 12 лет

Во вторник утром, 13 июля, консультативный подкомитет по вакцинам в штате Род-Айленд, США, постановил начать введение препарата Moderna против COVID-19 подросткам в возрасте от 12 лет. Это разрешение будет действовать до одобрения вакцинации детей на федеральном уровне.

Как сообщило издание BostonGlobe, в настоящее время в США для детей одобрена только одна вакцина – это Pfizer компании BioNTech. Однако решение подкомитета позволит на региональном уровне снизить острое респираторное заболевание среди подростков.

Также ведомство указало на продолжение использования вакцины Johnson&Johnson, которую в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предварительно считают возбудителем редкого неврологического состояния, известного как синдром Гийена-Барре.

Видео дня

Для справки: первые симптомы синдрома Гийена-Барре включают слабость или покалывающие ощущения. У некоторых людей эти симптомы могут приводить к параличу ног, рук или лицевых мышц. У 20%-30% людей поражается грудная мускулатура, что затрудняет дыхание. В тяжелых случаях синдром Гийена-Барре может привести к нарушению способности говорить и глотать, что может стать серьезной угрозой для жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля в США выявили новый штамм коронавируса под названием Эпсилон. Он может на 70% снизить эффективность имеющихся вакцин.