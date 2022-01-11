В США на больничные койки попало рекордное количество пациентов с COVID-19 от начала пандемии

В США установили новый рекорд по количеству пациентов, госпитализированных с коронавирусной болезнью. В понедельник, 10 января, их число увеличилось до 132 646 человек.

Такие данные обнародовало агентство Reuters. Предыдущий рекорд госпитализаций был зафиксирован год назад – в январе 2020 года. Тогда количество пациентов достигло 132 051.

Анализ, проведенный журналистами показал, что всплеск инфекций, вызванных штаммом Омикрон, создает нагрузку на системы здравоохранения в нескольких штатах. В частности Делавэр, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Миссури, Огайо, Пенсильвания, Пуэрто-Рико, Виргинские острова США, Вермонт, Вирджиния, Вашингтон и Висконсин сообщили о рекордном количестве госпитализированных пациентов с COVID-19.

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За последние три недели число госпитализаций, согласно подсчетам, увеличилось вдвое.

Ранее чиновники сферы здравоохранения США предупредили, что, большое количество инфекций, вызванных вариантом Омикрон, может вызвать перегрузку больничных систем.

Напомним: 3 января, в США заражение коронавирусом подтвердили у максимального за время пандемии количества людей – 1,062 миллиона. Такой показатель более чем в два раза превысил предыдущий рекорд в 590 тыс. инфицирований, зарегистрированных за четыре дня до этого.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые проанализировали COVID-штамм Омикрон, чтобы страны Европы, которые страдают от него, изучили уроки Южной Африки, откуда он распространился. По словам специалистов, медицинские системы государств должны быть готовы к новой волне пандемии.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближения мощной волны штамма Омикрон, ныне свирепствующего в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и родных – сделать прививку против коронавируса. А прошедшим полный курс иммунизации – получить бустерную дозу COVID-вакцины. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что вакцинированные легче переносят новый штамм коронавируса: прививки действительно работают! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!