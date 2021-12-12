В США готовятся одобрить таблетки Merck от COVID-19: что известно об их эффективности и заменят ли они прививки

Консультативная группа Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) большинством голосов экспертов рекомендовала одобрить использование медицинского препарата американской компании Merck против коронавируса взрослыми пациентами с высоким риском тяжелого течения коронавируса. В частности, 13 экспертов проголосовали "за" и десять из них – против.

Как рассказал The Hill, FDA еще предстоит решить, последовать ли рекомендации консультативной группы. Вероятно, таблетки Merck станут первым разрешенным пероральным препаратом для лечения COVID-19 в Соединенных Штатах.

Известно, что голосование за препарат состоялось после того, как FDA опубликовало свои выводы о "Молнупиравире". В них сказано, что препарат на 30% сокращает число госпитализаций пациентов с тяжелым течением коронавируса.

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Те же эксперты, которые не стали голосовать за использование лекарства, высказали опасения по поводу его приема беременными.

В свою очередь, представители компании Merck рекомендовали беременным и кормящим грудью не принимать таблетки из-за потенциальных рисков, включая возможную токсичность и врожденные патологии. Фармацевтическая компания предложила женщинам в детородном возрасте использовать контрацептивы во время приема "Молнупиравира".

Согласно описанию препарата, таблетки вносят мутации в генетический материал коронавируса, подавляя его способность к размножению. Считается, что он более устойчив к вариантам, чем антитела или вакцины, так как, в отличие от них, не нацелен на постоянно мутирующие белки-шипы. Лекарство, выпускаемое в виде капсул, следует употреблять дважды в день в течение 5 дней.

Препарат не планируют применять в качестве профилактического средства, его будут назначать уже инфицированным взрослым людям.

Известно, что ранее Кабинет министров Украины расширил список медикаментов, которые можно применять для лечения коронавирусной инфекции. К нему добавились препараты "Молнупиравир" и "Ритонавир".

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