В СНБО прогнозируют появление Омикрона в Украине уже на этой неделе

Новый штамм коронавируса Омикрон может обнаружиться в Украине уже на этой неделе. При этом эпидемиологическая ситуация в преддверии новогодних праздников обещает сохранять стабильность без непредвиденных скачков.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента после очередного заседания Владимира Зеленского с главой Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым. На встрече руководители страны обсудили дальнейшие меры для преодоления опасной пандемии.

"Результаты первых исследований в мире показали, что заражением штаммом Омикрон не дает каких-то чрезвычайно тяжелых последствий. В некоторых случаях течение болезни даже легче, чем в предыдущих мутациях", – заметил глава СНБО.

Видео дня

Тем не менее Минздрав продолжает принимать меры, которые обезопасят украинцев в период новогодних праздников и рождественских каникул. Наибольшее скопление людей и, как следствие, концентрат опасности заражения в ближайшие месяцы ожидается на горнолыжных курортах.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здоровья назвали симптомы, которые отличают пациентов со штаммом Омикрон.