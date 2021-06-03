В 'Слуге народа' заговорили о смягчении карантина и завершении третьей волны коронавируса в Украине

Поскольку статистика заболеванием коронавирусом COVID-19 идет на спад, Кабмин имеет все основания для послабления карантинных мер в Украине. К тому же, если четвертая волна пандемии и наступит, то не раньше осени.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий, передает Телеграм-канал "Украина 24". Политик отметил, что сейчас в стране беспрецедентное число выздоровевших против заболевших.

"Например, сегодня тех, кто выздоровел, в 4 раза больше, чем тех, кто заболел - такой статистики в Украине вообще не было. Сегодня загруженность больниц составляет 18%, загруженность реанимационных коек – 32%, загруженность аппаратов ИВЛ – 9%. Это значит, что мы подошли к завершению третьей волны", – заметил Радуцкий.

"Слуга" также подчеркнул, что COVID-19 остается сезонной болезнью и летом, как любой другой вирус, традиционно идет на спад. Все эксперты и медики убеждены, что новая волна наступит не раньше осени, а значит, летом украинцы должны иметь возможность отдыхать от неоправданно высоких запретов.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, львовский врач диагностического центра Тарас Жиравецкий рассказал, что очередная волна коронавируса станет наименее опасной всех ее предшественниц.