В "Слуге народа" заговорили о смягчении карантина и завершении третьей волны коронавируса в Украине

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Covid
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В 'Слуге народа' заговорили о смягчении карантина и завершении третьей волны коронавируса в Украине

Поскольку статистика заболеванием коронавирусом COVID-19 идет на спад, Кабмин имеет все основания для послабления карантинных мер в Украине. К тому же, если четвертая волна пандемии и наступит, то не раньше осени.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий, передает Телеграм-канал "Украина 24". Политик отметил, что сейчас в стране беспрецедентное число выздоровевших против заболевших.

"Например, сегодня тех, кто выздоровел, в 4 раза больше, чем тех, кто заболел - такой статистики в Украине вообще не было. Сегодня загруженность больниц составляет 18%, загруженность реанимационных коек – 32%, загруженность аппаратов ИВЛ – 9%. Это значит, что мы подошли к завершению третьей волны", – заметил Радуцкий.

"Слуга" также подчеркнул, что COVID-19 остается сезонной болезнью и летом, как любой другой вирус, традиционно идет на спад. Все эксперты и медики убеждены, что новая волна наступит не раньше осени, а значит, летом украинцы должны иметь возможность отдыхать от неоправданно высоких запретов.

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В "Слуге народа" заговорили о смягчении карантина и завершении третьей волны коронавируса в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, львовский врач диагностического центра Тарас Жиравецкий рассказал, что очередная волна коронавируса станет наименее опасной всех ее предшественниц.

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