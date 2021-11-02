В самолете Стамбул-Гамбург умер больной COVID-19 пассажир: смерть мужчины заметили только после посадки

В самолете Стамбул-Гамбург умер 51-летний пассажир, больной коронавирусом. Происшествие случилось на борту Pegasus.

Следователи предположили, что мужчина из герцогства Лауэнберг погиб во время полета. Правоохранители исключают, что пассажир был доставлен на борт мертвым, пишет Spiegel.

Отмечается, что самолет приземлился в Германии в прошлую среду, 26 октября. Мертвого мужчину обнаружили, когда из самолета вышли все пассажиры. Известно, что он ехал один и сидел возле окна. Представитель полиции предположил, что у пассажира были закрыты глаза, поэтому его смерть никто не заметил во время полета. Кроме того, в самолете обязательно носить маску.

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Согласно правилам перелета из зоны повышенного риска в Турции пассажир должен был пройти обследование, предъявить документ о выздоровлении или вакцинации. Неизвестно, как больной COVID-19 мужчина попал в самолет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения предупредило, что украинцы, пользующиеся фейковыми сертификатами о вакцинации против коронавируса, могут избавиться от них. Документ аннулируют сразу, как будет доказан факт его подделки, а врача в таком случае могут отстранить от работы.