В России установили суточный рекорд смертности от COVID-19 за все время пандемии

По состоянию на 6 июля Россия вновь побила собственный рекорд по числу смертей от коронавируса COVID-19. За сутки от осложнений, связанных с пандемией скончались 737 человек.

Об этом сообщили на официальном сайте штаба по борьбе с пандемией в РФ. Как несложно предположить, наибольшее число жертв пришлось на Москву, здесь умерло 114 пациентов.

При этом отмечается, что с начала пандемии заражены коронавирусом 139 316 россиян. Однако такого высокого числа жертв за одни сутки прежде зафиксировано не было.

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Причем такой высокий показатель на 6 июля побил рекорд не только внутри самой России, но и в мире, как свидетельствует ежедневная статистика Worldometers.info.

В антиковидном штабе также отметили количество новых зараженных в России – за сутки их прибавилось на 23 378 человек. Во всех регионах Федерации врачи призывают население к активной вакцинации и допускают ревакцинацию препаратом другой марки, лишь бы завершить программу по защите от "короны".

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки в Украине положительный тест на COVID-19 получили 541 человек.