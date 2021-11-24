В России депутат предложил расстреливать тех, кто покупает COVID-сертификаты

Депутат Рязанской областной думы от "Единой России" Владимир Сидоров призвал жестко наказывать тех, кто отказывается от вакцинации против коронавируса. В частности, расстреливать людей, которые вместо того, чтобы делать прививку, покупают поддельные COVID-сертификаты.

С таким заявлением он выступил на заседания облдумы. О случае в соцсетях рассказал его однофамилец, руководитель фракции КПРФ Денис Сидоров, передает Meduza.

"Сегодня покупают эти сертификаты от прививок. Вообще за это надо расстреливать. Я посчитал… Сам бы принял участие в расстрелах. Обязательно это надо делать!" – высказался рязанский депутат.

Позже в комментариях журналистам "РЗН.инфо" он оправдался за свои сказанное, объяснив все эмоциями. По его словам, коронавирус унес жизнь его жены, тогда как сам он из-за COVID-19 болезни месяц находился в медучреждении.

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При этом депутат не отказался от убеждения, что противников вакцинации и в общем всех, кто нарушает утвержденные при пандемии правила, нужно наказывать.

"Конечно, это эмоции. Но я считаю, что к тем, кто покупает сертификат о вакцинации и продает их, кто нарушает "антиковидное" законодательство – надо относиться жестко", – добавил Владимир Сидоров.

Отметим: Россия оказалась на четвертом месте в мире по приросту заражений COVID-19: за прошедшие сутки было выявлено 33 996. Кроме этого, в стране подтвердили еще 1243 смерти и одновременно зафиксировали 36 051 выздоровление. За время пандемии в РФ насчитали 9,4 млн всех случаев коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители российского города Краснотурьинск на Урале устроили крестный ход и молебен для преодоления коронавируса. Сам участники во время мероприятия были без масок.