Заполненные реанимации и низкая вакцинация: что происходит с коронавирусом в Украине

В Украине начался рост заболеваемости коронавирусом. Некоторые реанимации уже заполнены тяжелыми пациентами, также заполняются и отделения больниц первой волны. В основном болеют те, кто не сделал вакцину. Медики опасаются, что если украинцы не успеют привиться, то уже в конце сентября нас ждет новая вспышка.

Подробнее об этом в материале OBOZREVATEL.

Неожиданно в лидеры по заболеваемости коронавирусом и заполняемости больниц выбилась Черновицкая область. Сейчас, по словам врача-инфекциониста из Черновцов Ольги Кобевко, больницы наполняются тяжелыми пациентами. Большинство из них не вакцинированные.

"Причин тут несколько. У нас религиозный регион и так сложилось, что до окончания Петровского поста свадьбы не отмечают. А вот в августе началась пора свадеб, различных гуляний. Собирается много людей. Кроме этого в области Московский патриархат провел многочисленный Крестный ход. Также собиралось много людей на празднование Дня Независимости 24 августа. А поскольку у нынешнего штамма инкубационный период короткий, меньше двух недель, то сейчас мы уже пожинаем плоды", – говорит OBOZREVATEL Кобевко.

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Во второй половине августа в Черновцах после массового празднования свадьбы, где присутствовало 400 гостей, два десятка из них попали в больницу с тяжелым течением коронавируса. Все они были не привиты.

Также аналитик Евгений Истребин, который отслеживает ситуацию с коронавирусом и вакцинацией в Украине, выделяет именно Черновицкую область.

"Хочу отдельно отметить, что в Черновицкой области вчера (27 августа. – Ред.) суточная позитивность (тестов) составила 26%, а недельная 22%", – пишет аналитик.

"Я не знаю, что за штамм туда завезли, сколько свадеб там одновременно гуляли, но график говорит о многом. За прошедшие сутки (26 августа. – Ред.) заполнили еще 22 койко-места, всего в больницах области находятся 292 пациента. Ко всему прочему еще и суточные госпитализации начали ускоряться. Ускорение в два раза за 10 дней не обещает ничего хорошего", – сообщает Истребин.

Серьезная ситуация и в Ивано-Франковской области. В областной больнице в реанимации заняты все койки больными с COVID-19. Их там 10, а пациентов 11.

"Из 170 коек в обычных отделениях 80 также заняты, из них – 65 больных с коронавирусом. Все не вакцинированные. Рост начался. Одна из причин в том, что люди были в отпусках, в том числе и за пределами Украины, а сейчас все возвращаются", – говорит генеральный директор Ивано-Франковской областной инфекционной больницы Николай Стовбан. По словам заместителя директора городской больницы №1 Ивано-Франковска Ярослава Кобыляка, в последнее время выросло количество заболевших. "Если в июле в день было по 5-7 положительных тестов, то в последнее время в лабораторном центре выявляют уже по 60-70 в день. И Дельта в области тоже есть", – говорит Кобыляк.

Что касается вакцинации, то в области она идет не очень активно. Ивано-Франковщина занимает третье место с конца по темпам получения прививок. Тут первую дозу получили только 9,12% населения. Хуже ситуация только в Луганской и Волынской областях. Тогда как в целом по Украине показатель 13.87%. В лидерах Киев – тут первую дозу уже получили более 25% жителей.

В Черновицкой области также вакцинация идет медленно, тут первой дозой укололись почти 10,5%.

Также в десятку отстающих входят Закарпатская, Донецкая, Ривненская, Одесская, Запорожская и Кировоградская области.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко в Украине так и не успели выполнить обещание вакцинировать 8 млн жителей до конца августа. Сейчас эта цифра составляет около 5,3 млн человек.

В свою очередь, Стовбан отмечает, что сейчас разрешили сократить промежуток времени между первой и второй дозой. Coronavac можно второй раз делать уже через 14 дней, а не через 21-28 дней как было ранее. Таким образом есть надежда, что привьется большее количество людей.