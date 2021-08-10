В Португалии семья противников вакцинации умерла от COVID-19 в течение недели. Фото и все подробности

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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В Португалии семья противников вакцинации умерла от COVID-19 в течение недели. Фото и все подробности

Шеф-повар Фрэнсис Гонсалвес из Кардиффа, что на юге Уэльса, за неделю потерял своих родителей и брата в Португалии, которые умерли после заражения коронавирусом. Но причиной трагедии сам он назвал отказ родных от вакцинации против COVID-19.

Мужчина надеется, что горький опыт его семьи побудит других не поддаваться на дезинформацию от противников вакцин, а делать обязательные прививки. Об этом сообщает The Guardian.

По мнению Гонсалвеса, его 73-летний отец Бэзил заразился коронавирусом в больнице. А 65-летняя мать Шарман и 40-летний брат Шауль подхватили инфекцию на семейном обеде.

Уже через несколько дней после того, как родственники пообедали вместе, рассказал Фрэнсис, брат начал "чувствовать себя так, будто бы набрал вес и сильно устал". Здоровье его и отца ухудшилось, пока старший сын пытался найти способ добраться до Португалии. Но оба мужчины умерли до того, как он приехал.

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Фрэнсис Гонсалвес

Гонсалвес застал только больную мать, ее медики ввели в искусственную кому. Но уже через несколько дней она тоже умерла. Мужчина похоронил родных на кладбище в Лиссабоне.

Отмечается, что семья родом из Южной Африки, переехала в Кардифф в 2015 году. Год спустя родители и брат Фрэнсиса поехали в Португалию, откуда родом отец.

Родители и брат Гонсалвеса были противниками вакцинации

Мужчина подчеркнул, что у его родителей были серьезные проблемы со здоровьем, при этом брат был "самым здоровым человеком", которого он только знал.

"Тренировался в тренажерном зале и бегал, не пил 15 лет и придерживался растительной диеты", – уточнил мужчина.

43-летний Гонсалвес считает, что вакцина спасла бы жизнь и брату, и родителям. Он также призывал граждан вакцинироваться против COVID-19.

Фрэнсис Гонсалвес потерял семью из-за коронавируса

"Мои родные были вовлечены в большую часть пропаганды против прививок. Ее сторонники охотятся на таких людей, которые боятся и в итоге попадают в ловушку. Разве правительство хотело причинить нам вред, сделав вакцину? Какой в этом смысл? Я разговаривал со столькими людьми, которые все еще боятся вакцины, но такие действия ведь стоят жизней", – подытожил мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Кубани (РФ) заявили о смерти целой семьи после первой прививки против COVID-19. Вакцинацию проводили препаратом ЭпиВакКорона, который изготовил новосибирский "Вектор".

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