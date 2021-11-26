В Польше заявили о старте вакцинации от COVID-19 детей: каким препаратом будут делать прививки

С декабря этого года в Польше должна стартовать кампания вакцинации против коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Прививки будут делать вакциной Comirnaty от Pfizer&BioNTech.

В четверг, 25 ноября, ее для использования в такой возрастной группе одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Об этом в комментарии PAP (Polska Agencja Prasowa) сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения страны Войцех Андрусевич.

По его словам, Европейская комиссия еще не приняла решения, разрешающего продажу этой вакцины. Но польское правительство уже заключило контракт с производителем о поставке 1,1 миллиона доз на декабрь.

Видео дня

"Надеемся, что они будут доставлены не позднее середины следующего месяца, и мы сможем начать вакцинацию. Пока ведем переговоры, чтобы сделать это быстрее", – сообщил представитель польского Минздрава.

В настоящее время вакцину Comirnaty в стране используют для прививок против COVID-19 взрослых и детей от 12 лет.

По данным EMA, в возрастной группе 5-11-летних нужно использовать меньшую дозу препарата (10 мкг), чем для детей от 12 лет и взрослых (30 мкг). Но вакцину так же будут вводить в виде двух инъекций с интервалом в три недели.

Отмечается, что наиболее частыми побочными эффектами после вакцинации у детей 5-11 лет – аналогичны тем, что и у старших. Среди прочего, это повышенная утомляемость, головная боль, покраснение и припухлость в месте укола, боли в мышцах и озноб.

Отметим, что за время пандемии в Польше выявлено свыше 3,46 млн случаев заражения коронавирусом, среди которых 82,6 тыс. – смерти и более 2,9 млн – выздоровления.

На сегодняшний день в стране против COVID-19 полностью вакцинировано 53,7% населения – то есть почти 20,3 млн человек получили обе прививки.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 22-23 ноября вакциной Comirnaty детей 5-11 лет начали иммунизировать в Израиле. Дозы этого препарата в стране забронировали для 24 тыс. человек в этой возрастной категории.