В Польше сделали 20 млн прививок от COVID-19 на месяц раньше, чем планировали
В Польше состоянию на 30 мая сделали уже 20 миллионов прививок от коронавируса. Полностью вакцинировались 6,5 миллионов человек.
Как сообщил в Twitter глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик, правительство ставило цель достичь такого показателя к концу июня. Однако, сделать это удалось на месяц раньше.
"Цель, установленная премьер-министром Матеушем Моравецким, заключалась в том, чтобы до конца июня осуществить 200 миллионов вакцинаций хотя бы одной дозой. Этот баланс был достигнут сегодня! Это результат упорной работы тысяч людей", – написал Дворчик
По информации Министерства здравоохранения Польши полностью вакцинированы в стране уже более 6,5 млн человек.
Граждане Польши получают четыре вакцины от COVID-19. Препараты Pfizer / BioNTech, Moderna и AstraZeneca является двухдозовыми, а вакцина, разработанная Janssen Pharmaceutica NV, компанией с фармацевтического подразделения Johnson & Johnson, требует только одной дозы.
За последние сутки COVID-19 в Польше заболели 579 человек, умерли 56 человек. Всего с начала пандемии заразились 2,8 млн человек, а умерли – более 73 тысяч.
Как сообщал OBOZREVATEL, Польша вскоре начнет вакцинацию украинцев, которые едут работать в страну, прямо на границе при въезде. Процесс стартует как только поступят дозы заказанной вакцины.
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