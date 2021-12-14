В Польше начнут прививать против COVID-19 детей от 5 лет: назван препарат для вакцинации
Министерство здравоохранения Польши запустило вакцинальную кампанию для детей от 5 до 11 лет. Прививки от коронавируса в этом возрасте будут проводиться препаратом Comirnaty от фармацевтической компании Pfizer-BioNTech.
Об этом сообщило издание TVP-3. Начало вакцинации для детей стартует уже 16 декабря, в четверг.
Педиатры скорректировали график интервала между дозами. Так, после первой дозы иммунизации у ребенка должен пройти 21 день, а для детей с ослабленным иммунитетом предусмотрена и бустерная доза, которая вводится не раньше, чем через 28 дней.
В группу детей с ослабленным иммунитетом включены те, кто проходит лечение от онкозаболеваний, ВИЧ, находятся на терапии после пересадки твердых тканей или трансплантации органов. Перед процедурой вакцинации от коронавируса дети пройдут полное обследование на отсутствие противопоказаний.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
немецкая компания по производству фармпрепаратов Pfizer-BioNTech заявила о создании вакцины для детей от 5 до 11 лет, которая выйдет на рынки Европы;
итальянские иммунологи объяснили, для чего прививка от коронавируса нужна малышам с пятилетнего возраста.
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