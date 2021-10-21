В ОРДЛО свирепствует "Дельта"
На территориях, подконтрольных самопровозглашенным "ЛНР" и "ДНР", все чаще начали выявлять зараженных штаммами "Дельта" и "Дельта плюс".
Официальный показатель заболеваемости в "ДНР" уже 2 дня подряд превышает 1 200 новых случаев в сутки. В "ЛНР" этот показатель колеблется около 1000. Также серьезно выросли показатели смертности и количество госпитализаций.
Так называемый "главный государственный санитарный врач ЛНР" Дмитрий Докашенко признал, что на оккупированной территории ныне циркулируют коронавирусы штаммов "Дельта" и "Дельта плюс".
– Даже у тех, кто уже переболел в прошлом эпидсезоне, нет иммунитета к этим штаммам и быть не может, именно поэтому такое количество заболевших, — прокомментировал Докашенко.
Примечательно, что он также признал абсолютную неэффективность вакцины "Sputnik V" перед коронавирусами таких типов.
– В зависимости от того, с какой скоростью будет реагировать иммунная система, насколько она будет держать вирусную нагрузку и будет зависеть вероятность осложнений, потому что на сегодняшний момент мы больше всего опасаемся именно осложнений в виде пневмонии. Это самое грозное осложнение, которое, к сожалению, и приводит к тем летальным исходам, которые на сегодняшний момент констатируются ежедневно, — добавил тот.
Недавно, в ОРДЛО прибыл новый гумконвой МЧС РФ, который доставил партию медпрепаратов, а также средства индивидуальной защиты для медиков. Также конвой якобы доставил 500 кислородных концентраторов для обеспечения респираторной поддержки тяжелым пациентам с внегоспитальными пневмониями.
На сегодняшний момент, по приблизительным оценкам, в больницах ОРДЛО находится не менее 35 000 местных жителей.
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