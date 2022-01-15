В одном из регионов Италии внедряют систему самотестирования на COVID-19: как это будет работать

В итальянском регионе Эмилия-Романья внедряют систему самотестирования на COVID-19. Нововведение заработает в понедельник, 17 января.

Стратегия самопроверки предназначена только для вакцинированных людей, чтобы упростить жизнь граждан, вступивших в контакт с вирусом. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

Регион делает большие ставки на эту стратегию. Губернатор региона Стефано Боначчини выразил надежду, что такая система вскоре будет принята и в остальной части страны.

Для того, что б сделать тест на COVID-19 в домашних условиях нужно взять мазок из носа. Если результат отрицательный, ничего делать не нужно, а в случае положительного результата, его нужно загрузить в свою электронную медицинскую карту.

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Человек с положительным тестом должен оставаться на самоизоляции на период, требуемый правилами. По истечении этого срока, следует сделать еще один тест, и если он окажется отрицательным, изоляция заканчивается.

Одна из обсуждаемых деталей заключается в том, следует ли разрешить самотестирование только для "супервакцинированных" — тех, кто принял три дозы — для подтверждения как входа, так и выхода из изоляции. Изначально предполагалось предоставить эту возможность тем, у кого есть хотя бы полный цикл (первая и вторая доза). Теперь же облздрав подумывает разрешить самотестирование только для тех, у кого уже есть ревакцинация. Возможно, это делается для поощрения кампании за третью инъекцию.

Безусловно, самотестирование не будет применяться к непривитым. Причина проста: власти хотят избежать того, чтобы, благодаря этому, невакцинированные могли самостоятельно пройти тестирование и устранить необходимость в инъекции.

При этом существует еще один риск. Он заключается в том, что даже вакцинированные, получив положительный результат теста, могут это скрыть и продолжать жить обычной жизнью, передавая вирус дальше.

В Италии с 1 февраля начнут штрафовать невакцинированных граждан. Разовое взыскание на сумму 100 евро будет грозить людям старше 50 лет, которые до начала следующего месяца не начнут курс иммунизации от коронавируса.

6 января сообщалось, что в Италии за последние сутки коронавирусом заразились 219 тысяч человек. Такой показатель снова стал рекордным за два года пандемии.