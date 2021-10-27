В одной из общин Харьковщины уже привили от COVID-19 94% взрослого населения: 'рецепт' от властей. Видео

В Липецкой общине Харьковской области 53% взрослого населения полностью завершили курс вакцинации от коронавируса (получили две дозы препарата). При этом по меньшей мере одну дозу вакцины получили около 94% граждан.

Об этом говорится в сюжете "Вікна новини" на телеканале СТБ. Такими были даны по состоянию на 22 октября. Как отмечается, в большинстве школ и детских садов вакцинированы все работники (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Первую прививку от коронавируса в общине получила гендиректор центра первичной медпомощи №5 Харьковского района Светлана Потабенко и опубликовала в сети соответствующее видео.

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"Мы выезжали на предприятия и проводили лекции о том, как важно вакцинироваться и какие вакцины", – рассказала она.

Как отметил глава Липецкой общины Алексей Слабченко, такие показатели являются лучшими в области. По его словам, школ и детсадов, где привиты менее 85% персонала в общине нет.

"В шести школах 100% провакцинированных, в трех садиках тоже 100%. Чтобы мы заставляли и говорили, что будем наказывать, этого не было", – рассказал Слабченко.

Как добавил медицинский директор Липецкой больницы Максим Рыжов, в заведении каждый день делают более 300 прививок. Принимают жителей и соседней Циркуновской общины. По его словам, несмотря на то, что Харьковщина удерживает первенство по заражениям коронавирусом, в области меньше больных, чем в прошлом году.

"Меньше пациентов обращаются за медицинской помощью с подозрением на COVID-19, примерно 3-4 человека в день в двух общинах (Липецкой и Циркуновской). Обычно это пациенты, которые еще не получили ни одной дозы прививки", – рассказал врач.

В Липецкую общину входит 17 сел и поселков, в общей сложности живут 13,5 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Моршин во Львовской области вакцинировано 74% взрослого населения. Коронавирусом болеют только 22 жителя, но никто из них не нуждается в госпитализации.