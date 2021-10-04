В Одессе закончились койки в реанимациях для больных COVID-19, врачей не хватает

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Коронавирус в Украине

В Одессе из-за роста заболеваемости и госпитализаций зараженных коронавирусом закончились места в реанимациях для тяжело больных. Свободные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) есть, однако их невозможно использовать.

Это связано с тем, что в больницах не хватает коек и реаниматологов, рассказала местный волонтер, руководитель общественной организации "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова в Facebook. По ее словам, в прошлом году город купил много аппаратов ИВЛ, но врачей "докупить" невозможно.

"А сам по себе аппарат в больнице ровным счётом ничего не значит – на нем кто то должен работать", – написала она.

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Волонтер добавила, что объявления о том, что Национальная служба здоровья Украины обеспечивает пациентов с коронавируса всем необходимым в стационаре не соответствуют действительности. Ножевникова пояснила, что для тяжелой пациентки с COVID-19 в реанимации, например, не нашлось кислородной маски с мешком. Она отметила, что финансирования больниц не хватает.

Женщина призвала украинцев посмотреть на количество человек, которых ежедневно госпитализируют с осложнениями коронавируса и призвала вакцинироваться. "За сутки сегодня госпитализировано по стране почти 1000 человек. Это три средних больницы. Вдумайтесь, три больницы за сутки заполнены", – подчеркнула волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве заявили, что уже в следующем году появится первая украинская вакцина от коронавируса. Когда она сойдет с линии, станет известно к концу текущего года.

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