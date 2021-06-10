В МВД объяснили, зачем им 800 млн грн из коронавирусного фонда

В Министерстве внутренних дел заявили, что "законно, эффективно и полно" будут использовать средства, полученные из фонда борьбы с COVID-19. В частности, будут доплачивать полицейским, гвардейцам, пограничникам и спасателям, которые "ежедневно рискуют здоровьем во время карантина".

Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Там подтвердили, что 9 июня Кабинет министров выделил ведомству 800 млн грн из госбюджета за счет средств, предусмотренных по программе "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями" .

Доплаты, как отметили в МВД, также получат медицинские работники учреждений здравоохранения, входящие в сферу управления ведомства. Они непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания COVID-19, говорится в сообщении.

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В министерстве уточнили, что это первое решение в 2021 году и в дальнейшем правительство будет принимать аналогичные решения для поддержки сотрудников системы МВД.

"В 2020 году из Фонда борьбы с COVID-19 для нужд всех центральных органов исполнительной власти системы МВД Украины было выделено 4 млрд 708,5 млн гривен. С целью проверки правомерности, эффективности и полноты использования этих средств была проведена проверка Государственной аудиторской службы Украины. Она в целом подтвердила законность использования государственных финансов", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство социальной политики Украины завысило потребность в бюджетных средствах во время борьбы с коронавирусом. Из госбюджета было потрачено 2,5 млрд грн.