В МОЗ рассказали, что сделали с испорченным Pfizer в Харькове

Вакцину Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer & BioNTech, которую доставили в Харьков без соблюдения температурного режима, вернули на склад. Сейчас ведется расследование.

Об этом сообщил Минздрав. В ведомстве отметили, что логеры из этой партии (электронные устройства, которые постоянно с определенными интервалами фиксируют температуру) проходят проверку в аккредитованном центре стандартизации, метрологии и сертификации.

"Часть партии вакцины Comirnaty / Pfizer-BioNTech, которая была доставлена в Харьковскую область и в которой датчик температуры показал отклонения от рекомендованного производителем температурного режима, была возвращена на склад ГП" Укрмедпостач ". Остальные партии была принята безоговорочно", - говорится в сообщении .

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Кроме того, в Минздраве решили провести собственную комиссионную проверку соблюдения условий "холодовой цепи" (температурных требований) при транспортировке вакцины Comirnaty / Pfizer-BioNTech в регионы. Она продолжается.

Директор Департамента здравоохранения Максим Хаустов на брифинге 15 июля сказал, что ситуация с "испорченной" вакциной находится под контролем МОЗ и после проверки ведомство предоставит подробную информацию.

"Хочу подчеркнуть. Что эта вакцина, которая была с нарушением "холодовой цепи" ни к кому не применялась и полностью была отправлена на склад ГП "Укрмедпостач", – сказал Хаустов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьков доставили партию вакцины Pfizer без соблюдения температурного режима. Такой препарат, как заявляют врачи, использовать уже нельзя и придется утилизировать.