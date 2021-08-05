В Моршине от COVID-19 вакцинировали 66% населения: какой это дало эффект

В городе Моршин Львовской области по состоянию на начало августа 66% взрослого населения полностью вакцинировали от коронавируса. Одну дозу прививки получили 72,4% жителей.

На данный момент в Моршине нет ни одного нового больного COVID-19. Последний случай инфицирования там зафиксировали 20 июня – более месяца назад, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что 90% вакцинированных в Моршине получили прививку препаратом Sinovac (CoronaVac). Людей также прививали вакцинами AstraZeneca и Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

Всего в Украине сделали уже более 6 млн прививок от коронавируса. При этом за минувшие сутки, 4 августа, вакцинировали 159 121 человек. Одну дозу получили 95 690 украинцев, а полностью иммунизировали еще 63 431 человек. С начала кампании по вакцинации было привито 3 855 095 человек, из них получили одну дозу 3 855 093 человека, две дозы – 2 215 230 человек.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, исследование британских ученых показало, что привитые от коронавируса люди заражаются в три раза реже, чем невакцинированные. Для работы были взяты образцы у 98 233 человек.