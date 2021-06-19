В Минздраве заявили о планах вакцинировать подростков против COVID-19

В Украине могут начать вакцинировать против коронавируса детей и подростков. Хотя сегодня ни одна из вакцин, которые используют в государстве, не рассчитана на иммунизацию лиц такого возраста.

Планам Министерства здравоохранения (Минздрава) поделился глава ведомства Виктор Ляшко. Об этом шла речь на его совместном брифинге с нардепами 18 июня, который транслировался в Facebook.

Министр пояснил, что среди всех инфицированных COVID-19 в стране доля детей и молодых людей (от 0 до 18 лет) составляет 6%.

По словам Ляшко, вакцинация именно взрослых украинцев ныне является приоритетной, поскольку они чаще болеют коронавирусом. Также у таких пациентов возникает больше осложнений в результате инфицирования, которые могут стать несовместимыми с жизнью.

Видео дня

Кроме этого, ни одна из зарегистрированных для использования в Украине вакцин против COVID-19, пока не содержит в инструкции разрешения на прививку лиц до 18 лет.

"Но потенциально готовимся к вакцинации подростков", – заверил Ляшко.

Напомним: за прошедшие сутки в Украине выявили 850 новых случаев заражения коронавирусом, среди больных – 23 ребенка.

В то же время за 18 июня в стране сделали 67 101 прививку против коронавируса. На сегодня полностью вакцинированы 355 790 украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL: