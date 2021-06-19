В Минздраве заявили о планах вакцинировать подростков против COVID-19
В Украине могут начать вакцинировать против коронавируса детей и подростков. Хотя сегодня ни одна из вакцин, которые используют в государстве, не рассчитана на иммунизацию лиц такого возраста.
Планам Министерства здравоохранения (Минздрава) поделился глава ведомства Виктор Ляшко. Об этом шла речь на его совместном брифинге с нардепами 18 июня, который транслировался в Facebook.
Министр пояснил, что среди всех инфицированных COVID-19 в стране доля детей и молодых людей (от 0 до 18 лет) составляет 6%.
По словам Ляшко, вакцинация именно взрослых украинцев ныне является приоритетной, поскольку они чаще болеют коронавирусом. Также у таких пациентов возникает больше осложнений в результате инфицирования, которые могут стать несовместимыми с жизнью.
Кроме этого, ни одна из зарегистрированных для использования в Украине вакцин против COVID-19, пока не содержит в инструкции разрешения на прививку лиц до 18 лет.
"Но потенциально готовимся к вакцинации подростков", – заверил Ляшко.
Напомним: за прошедшие сутки в Украине выявили 850 новых случаев заражения коронавирусом, среди больных – 23 ребенка.
В то же время за 18 июня в стране сделали 67 101 прививку против коронавируса. На сегодня полностью вакцинированы 355 790 украинцев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Европейском Союзе еще с начала июня официально разрешили вакцинировать против COVID-19 детей и подростков препаратом от Pfizer&BioNTech. Еврокомиссия согласовала рекомендации о прививках в возрасте 12-15 лет.
Доктор медицинских наук Виктор Досенко выразил убеждение, что подростков и детей в Украине стоит вакцинировать против коронавируса так же, как и взрослых. Ведь ход заболевания COVID-19 у ребенка также может быть трудным.
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