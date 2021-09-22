В Минздраве заявили о новой привилегии для вакцинированных от COVID-19: могут получить скидку в такси
Сервис онлайн-заказа такси Uklon предоставит скидку в 50% на три поездки для украинцев, которые сделали прививки по крайней мере первой дозой вакцины от коронавируса. Такую инициативу Uklon запустил совместно с Министерством здравоохранения Украины.
Об этом сообщили на официальной странице ведомства в Facebook. Отмечается, что предложение будет действовать в тех городах Украины, где есть сервис. Речь идет о 27 городах.
Как получить скидку:
скачать приложение Uklon и зарегистрироваться;
отсканировать с плаката в центрах и пунктах вакцинации QR-код;
авторизоваться в чат-боте через мессенджер Telegram.
Скидка автоматически начисляется в мобильном приложении. Совместная инициатива Минздрава и Uklon продлится до 31 октября 2021 года.
Как отметил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, во многих развитых странах бизнес присоединился к поощрению своих граждан делать прививки от COVID-19.
"Ведь сейчас речь идет о сохранении жизни и здоровья как персонала, так и клиентов. И только совместными усилиями мы все сможем вернуться к нормальной жизни", – подчеркнул он.
Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что для того чтобы поощрить украинцев вакцинироваться власть придумала бонусы – билеты на концерты, конкурсы и даже деньги. Наибольшее внимание уделяется вакцинации работников школ и вузов.
К примеру, в Виннице решили разыграть около 100 призов, среди которых авто Toyota Corolla, а школы, где вакцинировались 80% учителей, имели возможность принять участие в конкурсе и выигратькомпьютеры, гарнитуры и роутеры. Также вакцинированным предложили неделю бесплатно смотреть кино и сериалы на MEGOGO.
Кроме того, в Ивано-Франковске глава города Руслан Марцинкив заявил, что учебному учреждению, в котором показатель вакцинации сотрудников достигнет 100% подарят миллион гривен на развитие инфраструктуры.
Отметим, по информации Минздрава, за минувшие сутки, 21 сентября, прививки от коронавируса сделали 116 005 украинцев, из них вакцинировано первой дозой – 68 502 человека, а завершили вакцинацию – 47 503 человека. В то же время всего с начала кампании по вакцинации в Украине сделали 11 681 589 прививок.
Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предположил, что в Украине могут ввести обязательную вакцинацию от СOVID-19. При этом, по его словам, речь может идти о представителях определенных профессий.
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