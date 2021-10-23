В Минздраве заявили, что зараженные Дельта-штаммом нуждаются в большем количестве кислорода

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, а нагрузка на койко-места в больницах к которым подключен кислород возросла в разы. Основной причиной данной вспышки заболевания остается штамм Дельта COVID-19.

Как сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью каналу Рада 21 октября, пациенты с коронавирусом штамма Дельта нуждаются в большем количестве кислорода, чем пациенты с другими видами коронавируса. Некоторые больницы уже столкнулись с перебоями в поставках кислорода для пациентов на уровне областей.

Главный санитарный врач отметил "некоторые сложности с обеспечением медучреждений кислородом". И, хотя дефицита в нем пока нет, подчеркнул санврач, ведомству приходится в ручном режиме контролировать ситуацию

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Причина возникшего дефицита кислорода – два основных производителя кислорода, которые работают в стране, остановились на регламентные работы.

"Поэтому сейчас в экстренном режиме проводится работа по поиску альтернативных источников кислородоснабжения больниц, а перебои, которые иногда возникают на уровне регионов, решаются в ручном режиме", – отметил врач.

Кузин добавил, что Минздрав надеется решить проблему в ближайшее время.

Известно, что вирус SARS-CoV-2 часто вызывает пневмонию. При этом происходит поражение легочных альвеол. Они заполняются жидкостью и утрачивают функцию переноса кислорода из вдыхаемого воздуха в кровь. Далее ускоряется сердечный ритм и повышается артериальное давления, возникает одышка, головокружение и учащенное дыхание.

Стандартная норма сатурации для взрослого человека составляет 95-98%. Если показатель сатурации падает ниже 93%, то необходимо вводить в лечение подачу кислорода из вне, чтобы избежать дальнейших осложнений. При резком и значительном падении сатурации необходимо подключать пациента к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), при самом тяжелом течении болезни пациента подключают к аппарату ЭКМО, который производит забор крови из организма, насыщает ее кислородом и затем возвращает ее обратно в организм.

Медики предупреждают что нельзя применять кислородную терапию самостоятельно. Неправильно подобранная концентрация или чрезмерное увлечение ею, может вызвать проблемы даже у здорового человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики Николаевской области заявили, что у них заканчивается кислород, а предприятие, которое поставляло его в медучреждение предупредило о том, что его в ближайшее время не будет.