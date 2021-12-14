В Минздраве заявили, что у невакцинированных в 9 раз выше риск смерти от COVID-19

Заместитель министра здравоохранения, государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что у невакцинированных от коронавируса граждан в 9 раз выше риск смерти от COVID-19. Непривитые также имеют в 5 раз выше риск госпитализации.

Такие данные электронной медицинской системы здравоохранения Украины за август-октябрь свидетельствуют о том, что прививки защищают жизнь и здоровье. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

При этом, по словам Кузина, около 110 тысяч украинцев просрочили введение второй дозы вакцины против COVID-19.

"Сейчас обязанность каждого человека – защитить себя и родных, сделав прививку. Вместе с тем около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу антиковидной вакцины. Именно поэтому призываю каждого прийти и наверстать пропущенную дозу", – сказал он.

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Главный санврач также рассказал о минимально возможных интервалах для введения доз вакцин. Для Comirnaty/Pfizer-BioNTech этот строк составляет 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней, Oxford/AstraZeneca – 28 дней.

Напомним, Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ, согласно которому в Украине разрешат прививать третьей дозой вакцины от COVID-19 людей с ослабленным иммунитетом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения рассказали, что люди, которые купили поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса, но хотят получить прививку, должны признаться в содеянном. Ведь сейчас медики вынуждены отказывать людям в прививке, если данные о вакцинации есть в базе.

Напомним, в Украине регулярно появляется информация о разоблачении правоохранителями злоумышленников, которые изготовляют поддельные COVID-сертификаты. При этом украинцы, которые пользуются их услугами, в первую очередь покупают себе не справку, а риск госпитализации или смерти от коронавируса.