В Минздраве заявили, что треть переболевших COVID-19 в легкой форме не имеют антител: в чем причина

У трети людей, легко переболевших COVID-19 не выработались антитела к коронавирусу. В то же время полный курс вакцинации их формирует в ста процентах случаев.

Об этом на брифинге, транслировавшемся в Facebook Министерства здравоохранения, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Он сообщил, что такую ситуацию показали исследования. В то же время те, кто перенес коронавирус и затем вакцинировался почти в 2,5 раза, имеют более низкий риск заболеть COVID-19.

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Также Кузин напомнил, что новый штамм Омикрон распространяется гораздо быстрее, чем все известные до этого штаммы. Первый в Украине пациент, у которого был обнаружен этот вариант коронавируса, перенес его легко и почти бессимптомно благодаря тому, что был полностью вакцинирован.

Напомним, исследователи из Великобритании выяснили, что заболевания, вызванные штаммом Омикрон, являются не менее тяжелыми, чем обусловленные Дельтой. Более того, вероятность повторного заражения Омикроном в 5,4 раза выше, чем более ранним вариантом коронавируса.

В то же время эксперты Всемирной организации здравоохранения поделились оптимистическим прогнозом, что 2022 год станет последним годом пандемии COVID-19, жертвами которой стали более пяти миллионов человек на планете. И это даже несмотря на быстрое распространение нового штамма Омикрон.

По словам специалистов, главным инструментом в борьбе с новым штаммом являются дополнительные прививки. Представители Всемирной организации здравоохранения выразили надежду, что пандемия COVID-19 может закончиться уже в следующем году. По их мнению, поспособствуют этому появление вакцин второго и третьего поколений, а также инновации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

инфекционист Юрий Сухов рассказал, что для защиты от штамма коронавируса Омикрон следует соблюдать общие карантинные правила: носить защитные маски, пользоваться антисептиком и держать социальную дистанцию;

В ВОЗ заявили, что Омикрон распространяется быстрее Дельты. Новым вариантом могут заражаться полностью вакцинированные пациенты и те, кто уже переболел COVID-19.