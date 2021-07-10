В Минздраве спрогнозировали рост случаев заражения штаммом Дельта
В Украине в ближайшее время может вырасти количество зараженных штаммом коронавируса Дельта. По состоянию на субботу, 10 июля, больных с подозрением на заболевание, вызванное именно индийским штаммом, уже стало больше.
Об этом в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24" рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, узнать, правда ли украинцы массово заразились штаммом Дельта, можно будет уже на следующей неделе, когда придут результаты лабораторных исследований.
"Скорее всего, на следующей неделе мы сможем получить финальное подтверждение по уже новым образцам, там уже есть подозрения на "Дельта". Поэтому, скорее всего, цифры будут обновляться", – сказал главный санитарный врач.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вслед за Дельта-штаммом мир атакует новый, еще более заразный вариант коронавируса – Эпсилон. По словам ученых, он может почти полностью нейтрализовать эффективность имеющихся вакцин.
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