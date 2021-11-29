В Минздраве рассказали, зафиксированы ли случаи заражения штаммом Омикрон в Украине

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко утверждает, что новоявленный штамм коронавируса Омикрон пока не зафиксирован на территории Украины. Однако ведомство внедрило мониторинг для отслеживания новой мутации и готово к вероятности его появления в нашей стране.

Об этом он рассказал, отвечая на вопросы в режиме онлайн, передает Facebook Минздрава. Еженедельно ведомство проводит секвенирование (исследование аминокислотности белка, – Ред.) 80-100 образцов, чтобы выявить любой из существующих штаммов вируса.

"Мы собираем образцы в местах наиболее высокого скопления заболевания, среди граждан, вернувшихся из-за границы или нетипичного течения болезни", – указал Ляшко.

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Напомним, что Всемирная организация здравоохранения исследует природу новой мутации COVID-19 Омикрон, который появился в Африке. Предварительно ученые считают, что он сформировался в ослабленном недугом организме, который не полностью подавил вирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ЮАР назвали симптомы, которые главным образом отличают заболевание штаммом Омикрон от других мутаций коронавируса.