В Минздраве рассказали, зафиксированы ли случаи заражения штаммом Омикрон в Украине

Екатерина Белоброва
Covid
1 минута
1,1 т.
Антибиотики при коронавирусе

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко утверждает, что новоявленный штамм коронавируса Омикрон пока не зафиксирован на территории Украины. Однако ведомство внедрило мониторинг для отслеживания новой мутации и готово к вероятности его появления в нашей стране.

Об этом он рассказал, отвечая на вопросы в режиме онлайн, передает Facebook Минздрава. Еженедельно ведомство проводит секвенирование (исследование аминокислотности белка, – Ред.) 80-100 образцов, чтобы выявить любой из существующих штаммов вируса.

"Мы собираем образцы в местах наиболее высокого скопления заболевания, среди граждан, вернувшихся из-за границы или нетипичного течения болезни", – указал Ляшко.

Видео дня
Брифинг Виктора Ляшко.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения исследует природу новой мутации COVID-19 Омикрон, который появился в Африке. Предварительно ученые считают, что он сформировался в ослабленном недугом организме, который не полностью подавил вирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ЮАР назвали симптомы, которые главным образом отличают заболевание штаммом Омикрон от других мутаций коронавируса.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
КоронавирусШтамм ОмикронМинистерство здравоохраненияВиктор Ляшко