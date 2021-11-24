В Минздраве рассказали, являются ли хронические болезни противопоказанием к вакцинации от COVID-19

Хронические заболевания не являются противопоказанием для вакцинации против COVID-19. Более того, именно регулярные недуги делают организм более подверженным сильному воздействию коронавируса, поэтому иммунизацию необходимо проводить в обязательном порядке.

Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на доклад Минздрава от 24 ноября. Специалисты утверждают, что именно полный курс прививки против COVID-19 может сыграть жизненно важную роль для страдающего хроническими заболеваниями, включая бронхиальную астму, диабет, ВИЧ, сердечно-сосудистую недостаточность, а также тех пациентов, которые постоянно проходят процедуры гемодиализа.

Также в Минздраве обратили внимание на болеющих онкологией: здесь нужно обратиться к лечащему врачу, который укажет, какая именно вакцина и в какой срок будет наиболее эффективна.

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"Дело в том, что если человек проходит курс иммуносупрессивной терапии (подавление нежелательных реакций иммунитета), вакцинация может быть меньше эффективной. Но делать прививку все равно нужно", – пояснили в Минздраве.

Вакцина от коронавируса безопасна для аллергиков, страдающих обострением сезонно или от бытовых раздражителей. Им можно проходить курс прививки даже в период тяжелых симптомов своего хронического недуга.

Ранее OBOZREVATEL, в свете начала вакцинации детей от 12 лет в Украине, перечислил возможные противопоказания к прививке против коронавируса.