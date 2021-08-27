В Минздраве рассказали, введут ли ограничения для невакцинированных в Украине

Украина готова идти по пути европейских стандартов, где отказ от вакцины против COVID-19 ведет к ограничению доступа к публичным площадкам: кафе, концертам, торговым центрам. Одновременно с тем, в Минздраве ищут варианты, чтобы избежать подобных мер, ведь антиковидная прививка в нашей стране – дело добровольное.

Об этом в интервью ВВС рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин. По его мнению, нельзя вводить жестких санкций против невакцинированных, так как для начала нужно убедиться, что абсолютно каждый украинец имел свободный доступ к получению укола иммунизации.

"То есть сначала надо всех обеспечить вакцинами. Уже после того, как остались одни противники вакцинации, применять более жесткие меры. Однако, я уверен, что в Украине не будут применить какие-то карательные меры", – подчеркнул главный санврач.

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Кузин указал, что сейчас в Минздраве ищут баланс, который позволит всем гражданам Украины сохранять равные возможности и права, при этом не поощряя очаг возможного заражения опасной пандемией. В частности, это может быть регулярная сдача ПЦР-тестов для тех, кто категорически отказался от прививки.

"Простой принцип: вакцинируйся или тестируйся", – заключил зам министра здравоохранения.

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