В Минздраве рассказали, введут ли обязательную вакцинацию от COVID-19 для педагогов

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине не будут вводить обязательную вакцинацию педагогов от коронавирусной инфекции. Даже несмотря на небольшой процент вакцинированных среди сотрудников сферы образования.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал пресс-секретарь Минздрава Роман Борщ. Он подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 в стране является добровольной и бесплатной.

Постановление Кабинета министров регламентирует, в каких случаях возможна работа учебного заведения – если вакцинировано минимум 80% работников. При этом принудительной вакцинации не предусмотрено и пока она не рассматривается.

Представитель Минздрава добавил, что на данный момент в Украине вакцинировано почти 890 тысяч человек, работающих в сфере образования. Это лишь 29% педагогических коллективов школ в Украине. Около 23% учителей получили одну дозу препарата от коронавируса.

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Отметим, что школы в Украине с 1 сентября будут работать в обычном режиме, поскольку страна находится в "зеленой" зоне. При этом ученики и работники учебных заведений должны придерживаться правил адаптивного карантина, который все еще действует.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Департамент образования и науки Киева опубликовал информацию с рекомендациями к графику каникул на учебный год, который начнется 1 сентября. Каждое учебное заведение может выбрать числа в зависимости от потребностей.