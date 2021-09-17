В Минздраве рассказали, сколько украинцев имеют иммунитет к COVID-19

С начала пандемии в Украине коронавирусом переболели примерно 35-40% граждан. Они имели антитела и, соответственно, иммунитет к инфекции.

Такие цифры озвучил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в интервью изданию "Слово и дело". Данные выяснились во время ретроспективного исследования Минздрава по согласованию Всемирной организации здравоохранения.

В частности, еще в июле министр анонсировал запуск такого эксперимента, который должен был показать, какое количество украинцев приобрело иммунитет к COVID-19. Это было выборочное исследование, которое осуществлялось путем опроса людей по телефону.

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По словам Ляшко, его проводили специалисты Украинского института социальных исследований им. А. Яременко и Центра социальных экспертиз им. Ю. Саенко. Поэтому граждане даже не знают, как попали в эту выборку.

"Дальше дело было за медиками. Они отбирали кровь на исследование, проводили анкетирование. Затем эту кровь передавали на лаборатории, где тестировались все образцы на одних тест-системах", – уточнил министр.

Он добавил, что сейчас специалисты получили промежуточные результаты этого исследования. Их уже формируют в заключительный отчет, с уточнением – о людях какого пола и возраста идет речь.

"Когда будет представлено, точно не скажу. Но мы понимаем, что у нас уже 35-40% людей переболели и имеют антитела", – подытожил Ляшко.

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