В Минздраве рассказали, сколько украинцев имеют иммунитет к COVID-19
С начала пандемии в Украине коронавирусом переболели примерно 35-40% граждан. Они имели антитела и, соответственно, иммунитет к инфекции.
Такие цифры озвучил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в интервью изданию "Слово и дело". Данные выяснились во время ретроспективного исследования Минздрава по согласованию Всемирной организации здравоохранения.
В частности, еще в июле министр анонсировал запуск такого эксперимента, который должен был показать, какое количество украинцев приобрело иммунитет к COVID-19. Это было выборочное исследование, которое осуществлялось путем опроса людей по телефону.
По словам Ляшко, его проводили специалисты Украинского института социальных исследований им. А. Яременко и Центра социальных экспертиз им. Ю. Саенко. Поэтому граждане даже не знают, как попали в эту выборку.
"Дальше дело было за медиками. Они отбирали кровь на исследование, проводили анкетирование. Затем эту кровь передавали на лаборатории, где тестировались все образцы на одних тест-системах", – уточнил министр.
Он добавил, что сейчас специалисты получили промежуточные результаты этого исследования. Их уже формируют в заключительный отчет, с уточнением – о людях какого пола и возраста идет речь.
"Когда будет представлено, точно не скажу. Но мы понимаем, что у нас уже 35-40% людей переболели и имеют антитела", – подытожил Ляшко.
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