В Минздраве рассказали, сколько случаев Дельта-штамма выявлено в Украине

За прошедшие сутки, 23 сентября, в Украине зарегистрировали около 960 случаев заражения штаммом Дельта COVID-19. Циркуляция данного вида вируса подтверждена во всех регионах страны.

Как сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, в четверг, 23 сентября, лабораторными тестами было подтверждено 958 случаев инфицирования Дельтой, написал УНН. Всего в стране за сутки было диагностировано 9 тыс 58 случаев заражения инфекцией.

По словам главы ведомства, штамм достаточно агрессивен и фиксируется у многих пациентов, которых госпитализируют с диагнозом коронавирус или подозрением на него.

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Ранее руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания" Светлана Гук объяснила в интервью Укринформу, на что следует обратить внимание при подозрении на заражение штаммом Дельта.

Она отметила, что вирус опасен, токсичен, а от момента заражения до проявления первых симптомов проходит всего несколько дней. В числе симптомов данного вида COVID-19 она назвала: озноб, боль в горле, насморк, головную боль и повышенную температуру тела. При этом повышение температуры происходит волнообразно. Часто у пациентов возникают проблемы с системой ЖКТ,

По ее словам, тяжесть течения болезни зависит от количества вируса проникшего в организм.

Как сообщал OBOZREVATEL, медик объяснил, в чем главная опасность штамма Дельта и сравнил его с "классическим" вариантом инфекции.