В Минздраве рассказали, сколько пожилых людей в Украине вакцинировалось от COVID-19

По крайней мере 25% людей пожилого возраста в Украине получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Старики являются приоритетной группой населения для Минздрава в вопросе вакцинации от COVID-19.

Как ответили в Минздраве на запрос ТСН, на данный момент вакцинировано около четверти пожилого населения страны или 2,25 млн человек в возрасте 60+. Из них две дозы препарата укололи 20%.

В ведомстве отметили, что охват вакцинацией данной категории граждан постоянно растет, а возможность привиться имеют даже жители маленьких населенных пунктов, где нет стационарных медицинских учреждений. В качестве примера в Минздраве рассказали о работе бригад в отделениях Укрпочты, где также проводится вакцинация от коронавирусной болезни, в первую очередь для стариков.

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В Минздраве уточнили, что с 18 по 24 октября 2021 года в Украине с COVID-19 было госпитализировано 33 551 пациента, из которых 31 493, или 94%, не были вакцинированы от коронавируса.

В то же время, в ведомстве отметили, что за прошедшие сутки в Украине сделали 291 985 прививок от COVID-19 - рекорд с начала кампании по вакцинации. Первую дозу вакцины получили 212 684 человека, вторую дозу - 79 301 человек (первых в 2,7 раза больше, чем вторых).

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

как сообщал OBOZREVATEL, специалист объяснила, кому нужна третья прививка от коронавируса.