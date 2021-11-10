В Минздраве рассказали, сколько доз Pfizer осталось в Украине и что делать, если вакцины нет в прививочном пункте

В Украине пока не наблюдается дефицита вакцины от коронавируса компании Pfizer. На национальном, региональных и местных складах имеется более 2 миллионов доз этого препарата.

Об этом сообщили "Украинской правде" в Министерстве здравоохранения. Там отметили, что в Украину регулярно прибывают партии Pfizer, согласно заключенным ранее контрактам.

В частности, 6 ноября было доставлено 1,4 млн. доз вакцины.

В ведомстве добавили, что если возникают проблемы с доступом к препарату, можно обратиться в местный департамент здравоохранения, который координирует распределение вакцин между учреждениями здравоохранения в соответствии с их потребностями.

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Именно эти департаменты владеют информацией о доступе к конкретной вакцине и ее распределении. Контакты департаментов указаны здесь.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что до конца текущей недели (до 14 ноября) ожидается новая поставка препарата Pfizer. Речь идет о двух партиях численностью один миллион доз и полтора миллиона доз соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно результатам исследования, защита от коронавируса после введения второй дозы препарата Pfizer снижается через полгода. Поэтому есть вероятность, что потребуется ежегодная ревакцинация.

Генеральный директор американской компании Альберт Бурла считает, что третья доза бустера дает очень высокий уровень защиты от COVID-19. Однако пока неизвестно, как долго этот уровень будет сохраняться.