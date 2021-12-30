В Минздраве рассказали, при каких симптомах COVID-19 нужно вызывать 'скорую'

В Министерстве здравоохранения Украины обратились перед праздниками к украинцам и призвали ответственно отнестись к своему здоровью, особенно тем, кто болеет коронавирусом. В ведомстве назвали ряд симптомов, при которых следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Как акцентировали на странице в Facebook представители ведомства, принимать решение о необходимости госпитализации в случае заболевания коронавирусом должен врач. В то же время, там призвали быть бдительными и отнестись серьезно к симптоматике.

Некоторые из проявлений болезни свидетельствуют о том, что человека надо срочно везти в больницу. В этом случае следует вызывать "скорую помощь". Поводом для обращения за срочной медицинской помощью могут быть:

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ощущение боли в грудной клетке;

тяжесть дыхания, одышка, которая появляется даже в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности;

сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92% ;

те или иные нарушения сознания;

признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии пациента.

"Не откладывайте заботу о здоровье на "после праздников". Консультируйтесь с семейным врачом и соблюдайте рекомендации по лечению" , – призвали в Минздраве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине зарегистрировано уже шесть случаев заболевания коронавирусом штамма Омикрон. Новый вариант обнаружили у двух жителей Киева и двух жителей Киевской области. Также по одному случаю подтвердили в образцах из Днепра и Львова.