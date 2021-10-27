В Минздраве рассказали, почему переболевшим COVID-19 не нужно откладывать прививку

Елена Расенко
Елена Расенко
Covid
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В Минздраве рассказали, почему переболевшим COVID-19 не нужно откладывать прививку

Тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, не стоит откладывать вакцинацию от COVID-19. Выздоровление от болезни не дает гарантии, что человек вновь не инфицируется.

Как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Украинской правде, шанс умереть от инфекции в разы выше у тех, кто отказался по тем или иным причинам делать прививку. Он подчеркнул, что доказательная медицина в качестве защиты от болезни предлагает лишь вакцинацию.

Также он призвал не верить мифическим "шести-девяти месяцам", которые, якобы надо переждать, и лишь потом колоть вакцину от COVID-19. Ляшко подчеркнул, что делать прививку можно сразу после восстановления организма.

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"Если вы перенесли болезнь и у вас нет симптомов, то уже можно идти и делать ее", – сказал Ляшко.

Он отметил, что до сих пор не существует каких-либо прописанных норм, когда следует вакцинироваться после перенесенного заболевания.

"Потому и используется общий подход", – сказал глава Минздрава.

Он также напомнил, что отказаться от вакцинации могут те, у кого была сильная аллергическая реакция на первую дозу препарата или есть аллергия на какой-либо из компонентов препарата.

Ранее Минздрав сообщил о рекордном числе умерших от COVID-19 и осложнений вызванных ним – 734 человек. В больницы накануне попали 2 939 человек с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Моршине заявили об успешном эксперименте с массовой вакцинации. В городе на данный момент ни одной госпитализации с коронавирусом.

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