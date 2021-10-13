В Минздраве рассказали, как протекает COVID-19 в легкой форме: симптомы могут меняться

Кашель, температура, которую легко сбить и насморк. В Министерстве здравоохранения рассказали, как коронавирусная инфекция проявляет себя в легкой форме и какие симптомы при этом испытывает человек.

Как рассказали в Минздраве, предугадать течение COVID-19 невозможно, так же как и нельзя четко описать, что будет испытывать при этом заболевший. Однако в ведомстве указали на ряд вероятных проявлений заболевания, которые должны насторожить семейного врача и стать поводом для направления пациента на ковид-тест, даже если у того "просто насморк".

Специалисты указали, как правило, легкая форма заболевания выражается в:

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невысокой температуре (до 38 градусов) и которая легко сбивается привычными средствами

насморке и заложенности носа

головной боли

гортанной боли

боли в мышцах

кашле, который не вызывает удушья

желудочно-кишечных расстройствах (диарея, рвота, тошнота)

искажении нюха и вкуса.

При этом, как подчеркнули врачи, болеющие в легкой форме не испытывают никаких отклонений в психическом состоянии.

В то же время, медики призвали при первых же симптомах простуды обращаться к семейному доктору, так как это может быть проявлением коронавируса.

В ведомстве напомнили, что в этой ситуации тест на коронавирус бесплатный и направление на него должен дать семейный доктор. В случае отказа того направлять на анализ, в Минздраве рекомендовали звонить на горячую линию ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые проанализировали риски заражения коронавирусом детей и пришли к выводу, что их роль во время первой волны пандемии была недооценена.