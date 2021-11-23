В Минздраве рассказали, что нужно знать беременным перед вакцинацией от COVID-19 и какой препарат выбрать

Беременные женщины рискуют тяжелее перенести коронавирусную инфекцию, что грозит для их здоровья и здоровья будущего ребенка. Поэтому в Минздраве рекомендуют им делать прививку от COVID-19.

Как рассказал в интервью Сегодня заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Игорь Кузин, официальная позиция о вакцинации беременных была утверждена решением Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации (НТГЕИ) еще в конце мая. Специалисты тогда пришли к выводу, что коронавирус может быть опасен для женщин, которые находятся в положении.

По словам Кузина, наиболее возрастают риски заразиться коронавирусом у беременных на втором и третьем триместре.

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"В это время значительно повышается риск тяжелого течения заболевания. Поэтому беременным рекомендовано сделать прививку от COVID-19" , – сказал главный санврач.

Кузин рекомендовал перед вакцинацией женщинам в положении пройти консультацию у семейного врача. Он же отметил, что в большинстве случаев беременным вводят препарат Comirnaty.

Вакцина Comirnaty разработана компаниями Pfizer и BionTech. Comirnaty – это вакцина, предназначенная для профилактики вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) у людей в возрасте 12 лет и старше. Европейская комиссия выдала условную торговую лицензию на эту вакцину 21 декабря 2020 года.

Она содержит молекулу, которая называется мРНК и содержит "инструкции" по выработке антигена – белка вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Самого вируса Comirnaty не содержит, и она не способна вызывать инфекцию COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава назвал сроки старта бустерной вакцинации в Украине.