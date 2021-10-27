В Минздраве рассказали, что делать тем, кто не получил вовремя вторую дозу COVID-вакцины
В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что если человек не получил вторую дозу вакцины против COVID-19 вовремя, нужно при первой возможности обратиться в прививочный пункт. При получении прививки с опозданием курс вакцинации также будет считаться завершенным.
Об этом заявил во время брифинга в среду, 27 октября, глава Минздрава Виктор Ляшко. По его словам, если рекомендуемый промежуток времени между прививками превышен – не нужно начинать курс вакцинации сначала.
По его словам, для вакцин, применяемых в Украине, предусматривается введение двух доз со следующим интервалом:
21 день – для Pfizer;
14-28 дней – для Coronavac;
между 4 и 12 неделей – для AstraZeneca.
Стоит отметить, что 26 октября в Украине сделали 291 293 прививки против коронавируса - это максимальное количество с 24 февраля, когда началась кампания по вакцинации.
Всего в Украине сделано 16 501 573 прививок, одну дозу вакцины получил 9 363 491 человек, полностью иммунизированы – 7 138 082 человека.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине в скором времени начнут вакцинацию от COVID-19 третьей дозой. Дополнительная инъекция вакцины призвана усилить действие предыдущих. Недавно в оперативном штабе по вакциноуправляемым инфекциям объявили рекомендации некоторым категориям граждан о необходимости бустерной дозы. Они вступят в силу вместе с соответствующим указом Минздрава.
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