В Минздраве рассказали, что будет с работой транспорта в городах в случае локдауна

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Локдаун в Украине

В Украине даже в случае введения жесткого карантина правительство не намерено рекомендовать прекращение функционирования общественного транспорта в городах. Опираясь на прошлый опыт, специалисты констатируют: такая мера не несет дополнительного эпидемиологического воздействия.

Однако в любом случае принятие окончательного решения возлагают на местные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом в комментарии ТСН рассказал главный санврач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

По его словам, внезапная остановка работы транспорта сильно влияет на экономику, мобильность людей и, как показала практика, не несет позитива для эпидемической ситуации. Даже за границей, добавил он, после таких мероприятий правительства возвращались к ослаблению норм карантина и снова позволяли работать автобусам, метро и т. д.

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Функционирование общественного транспорта в городах, вероятно, не будут прекращать во время локдауна

Кузин выразил убеждение, что лучшим решением в такой ситуации во время волны COVID-19 станут следующие рекомендации:

  • усиление контроля за соблюдением противоэпидемиологических требований при перевозке;

  • ограничение количества людей, которые пользуются общественным транспортом;

  • введение дополнительного, резервного количества подвижного состава.

"Поэтому, скорее всего, в рамках возможных локдаунов или "красных" зон правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирование именно местного или городского транспорта", – отметил главный санитарный врач страны.

Он добавил, что такие вопросы будут рассматриваться на заседаниях региональных или местных комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Специалисты должны учитывать уровень заболеваемости коронавирусом в конкретных городах и решать, целесообразно или нет будет прекращение работы общественного транспорта.

Инфографика

Напомним: из-за увеличения количества больных COVID-19 в стране Кабинет министров уже ужесточил нормы карантина для пассажиров. Так, с 21 октября воспользоваться общественным транспортом для межрегиональных поездок не смогут те люди, которые не имеют сертификата о вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 12 октября в Украине 15 областей отвечали "оранжевой" зоне карантина. В "желтой" находились девять регионов и Киев.

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